Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrfehler eskaliert in Handgreiflichkeit

Mannheim (ots)

Ein 64-Jähriger fuhr am Dienstag versehentlich mit seinem LKW auf einen Feldweg zwischen dem "Alten Postweg" und der Straße "Am Weidenbergel". Dort traf er um kurz vor 8 Uhr auf einen 80-jährigen Fußgänger, der sich sehr über das Befahren des Feldwegs echauffierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der LKW-Fahrer an und stieg aus, um sich zu entschuldigen. Doch damit war die Sache nicht aus der Welt. Vielmehr entspann sich ein Wortgefecht, welches schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Der 80-Jährige schlug dem 64-Jährigen einmal mit der Faust auf die rechte Kieferseite und mehrmals auf den Oberkörper. Durch die Schläge zog sich der LKW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nahm die Ermittlungen zu den Tathintergründen der Körperverletzung auf.

