Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Ausparken Auto beschädigt und Fußgängerin verletzt

Mannheim (ots)

Am frühen Montagnachmittag beschädigte ein 90-jähriger Opel-Fahrer im Stadtteil Waldhof ein geparktes Auto und verletzte eine Fußgängerin leicht.

Der Opel-Fahrer parkte gegen 13.25 Uhr sein Fahrzeug vorwärts in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Böhringer Straße ein und verließ sein Auto. Gegen 14.00 Uhr kehrte er zurück und stieg in sein Auto. Dabei übersah er offensichtlich, dass hinter seinem Auto eine 82-jährige Frau mit ihrem VW stand und sich mit einer 76-jährigen Fußgängerin unterhielt, die sich an deren Beifahrerseite befand. Der 90-Jährige legte den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Dabei stieß er gegen die Fußgängerin und den VW. Obwohl die VW-Fahrerin und die Fußgängerin laut riefen, legte der Opel-Fahrer erneut den Rückwärtsgang ein und fuhr ein weiteres Mal gegen den VW und die Fußgängerin.

Die 76-Jährige erlitt durch den Zusammenprall leichte Verletzungen am Bein und im Gesicht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ein Alkoholtest beim Opel-Fahrer verlief ohne Befund. Auch eine Beeinträchtigung durch Medikamenteneinnahme war nicht feststellbar. Er zeigte jedoch eine altersbedingte Beeinträchtigung seiner Fahrtauglichkeit und sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen, sein Führerschein wurde einbehalten.

