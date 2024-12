POL-MA: Rauenberg/BAB 6: Auffahrunfall - 15.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen wurde Polizei und Feuerwehr ein Brand in einem Zimmer eines Hotels im Stadtteil Schwetzingerstadt gemeldet. Kurz vor 7 Uhr kam es in einem Zimmer des Hotels in der Tattersallstraße zu einem Brandausbruch, wobei ein Kleiderschrank in Brand geriet. Die Flammen griffen jedoch nicht auf weitere Möbelstücke oder Gebäudeteile über und konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ...

