Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgänger an "Zebrastreifen" schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17:10 Uhr) kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem 64-jährigen Fußgänger aus Marl und einem 68-jährigen Autofahrer aus Herten. Zu dem Unfall kam es im Bereich eines Fußgängerüberwegs auf der Brassertstraße in Höhe der Martin-Luther-Straße. Der Autofahrer war in Richtung Hervester Straße unterwegs. Die genaue Höhe, an der der Fußgänger die Straße überquerte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 64-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit, es wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell