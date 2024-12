Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen, Hochlarmark, L639 (Cranger Straße)/Salentinstraße, Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Recklinghausen (ots)

Am 05.12.2024, gegen 22:44 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Recklinghausen die L639 (Cranger Straße), aus Richtung Herten kommend, in Fahrtrichtung Herne. An der Einmündung Cranger Straße/Salentinstraße, beabsichtigte der Mann nach links in die Salentinstraße abzubiegen. Nach derzeitigem Stand, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Recklinghausen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Cranger Straße in gleicher Fahrtrichtung und beabsichtigte seinerseits seine Fahrt in Richtung Herne fortsetzen. Der Mann, der mit zwei weiteren Personen aus Recklinghausen im Fahrzeug saß, erkannte vermutlich zu spät die Absicht des vorausfahrenden Pkw-Führers, versuchte einem Auffahrunfall durch ausweichen auf die Gegenspur zu verhindern und kollidierte dort mit dem abbiegenden Pkw. Der Pkw des 20-jährigen Mannes kam durch dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Pkw des 46-jährigen Mannes wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts geschleudert und der Mann wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Durch den Verkehrsunfall wurde zwei der Insassen des auffahrenden Pkw leicht und einer schwer verletzt. Der 46-jährige Mann aus Recklinghausen gilt ebenfalls als schwer verletzt und alle Beteiligten wurden mit eingesetzten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle wurde zwecks Unfallaufnahme längere Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell