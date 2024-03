POL-MK: Einkaufstasche von Rollator gestohlen

Altena (ots) - Einer 83-jährigen Altenaerin wurde am Dienstagnachmittag die Geldbörse entwendet. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich in der Filiale eines Modediscounters Am Stapel. Die Seniorin informierte ihren Sohn über den Vorfall, welcher über die Bank erfuhr, dass bereits Geld an einem Automaten abgehoben wurde. Der Sohn erstattete Anzeige bei der Polizei. Leider kommt es immer zu Taschendiebstählen in ...

mehr