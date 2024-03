Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse entwendet und Geld abgehoben

Altena (ots)

Einer 83-jährigen Altenaerin wurde am Dienstagnachmittag die Geldbörse entwendet. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich in der Filiale eines Modediscounters Am Stapel. Die Seniorin informierte ihren Sohn über den Vorfall, welcher über die Bank erfuhr, dass bereits Geld an einem Automaten abgehoben wurde. Der Sohn erstattete Anzeige bei der Polizei.

Leider kommt es immer zu Taschendiebstählen in lokalen Geschäften. In vielen Fällen heben die Täter im Anschluss Geld am Bankautomaten ab, noch bevor die Geschädigten den Diebstahl bemerken. Die Polizei gibt immer wieder Präventionshinweise.

- Tragen Sie ihre Wertsachen immer möglichst nah am Körper. Wenn Sie diese in eine Tasche legen, dann eignen sich Hand- und Umhängetaschen, die Sie geschlossen und nah am Körper tragen sollten. - Falls Sie auf einen Rollator angewiesen sind, dann beachten Sie, dass Wertsachen und Taschen nicht im Rollatorkorb aufbewahrt werden sollten. - Legen Sie beim Einkaufen ihre Taschen und Wertsachen nicht in den Einkaufswagen. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Wertsachen und lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt stehen. - Bewahren Sie ihre PIN niemals im Portemonnaie auf und schreiben Sie diese auch nicht direkt auf die Bankkarte - Sollten Sie einen Diebstahl bemerken, bitten Sie umstehende Personen laut und deutlich um Hilfe und informieren sie die Polizei unter der Notrufnummer "110". - Lassen Sie ihre Bankkarten umgehend sperren, um die missbräuchliche Benutzung zu verhindern.

(zap)

