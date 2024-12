Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrüger leider erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Ein 87-Jähriger aus Castrop-Rauxel ist von bislang unbekannten Tätern betrogen worden. Eine Frau meldete sich am Donnerstagnachmittag telefonisch bei dem Senior. Sie gab sich als Schwiegertochter aus und gab an, dass ihr Mann einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution benötige, um nicht in Haft zu müssen. Ein angeblicher Richter übernahm das Gespräch und forderte den Senior auf, Bargeld an eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts zu übergeben. Gegen ca. 19:00 Uhr brachte ein Taxi den Senior zu einem Parkplatz eines Supermarktes auf der Wartburgstraße. Dort übergab er eine hohe Summe Bargeld an eine bislang unbekannte Frau.

Personenbeschreibung:

Ca. 40 Jahre alt - ca. 1,70 Meter - mittellanges, braunes Haar - schwarz gekleidet

Wer zum genannten Zeitpunkt Beobachtungen auf der Wartburgstraße gemacht hat oder Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Die Betrüger nutzen viele verschiedene Maschen, um die Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Dabei sind die Täter häufig wortgewandt und können ihr Opfer beeinflussen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten. Rufen Sie ihre Familienangehörigen und fragen dort nach Hilfe. Oft kann damit ein Betrug verhindert werden.

Weitere Hinweise zum Thema "Betrug" und wie Sie sich schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite zum Nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell