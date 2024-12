Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Radfahrer zusammengestoßen und leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Montagabend in der Heidelberger Südstadt zogen sich die beteiligten Radler leichte Verletzungen zu.

Ein 20-jähriger Radfahrer war gegen 19.30 Uhr auf der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach unterwegs. In Höhe des Leiblwegs fuhr er aufgrund Unachtsamkeit einer voranfahrenden 23-jährigen Radlerin hinten auf. Hierdurch kamen beide Beteiligten zu Fall und verletzten sich. Beide wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beim Sturz stieß die 23-Jährige mit ihrem Rad gegen einen geparkten Hyundai und beschädigte diesen am hinteren Kotflügel. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt gegen den 20-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell