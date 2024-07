Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Balkonbrand

Celle (ots)

Am Montagabend um 18:25 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Brand auf einem Balkon im Kiefernweg alarmiert. Es war nicht bekannt, ob Personen in Gefahr sind.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Einsatzmeldung. Es brannte auf einem Balkon im Hochparterre eines Mehrparteienhauses. Die genaue Ausdehnung des Brandes war zunächst unbekannt.

Das Feuer konnte mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden. Die Kontrolle der betroffenen Wohnung und der Wohnung über dem betroffenen Balkon ergab, dass keine Personen in Gefahr waren. Das Feuer hatte sich auf den betroffenen Balkon beschränkt. Jedoch hatte sich der Brand auf Teile der Gebäudefassade ausgebreitet, so dass diese im Rahmen der Nachlöscharbeiten, im Bereich des Brandes, geöffnet und entfernt werden musste. Ebenfalls war es zu einer Verrauchung der Wohnung des betroffenen Balkons gekommen, so dass diese mit einem Drücklüfter belüftet und entraucht werden musste.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

