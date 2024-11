POL-HI: Zimmerbrand in Lamspringe

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am 19.10.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Salinenstraße in Höhe der Hausnummer 31 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Verkehrsunfallverursacherin stieß beim rückwärts Ausparken mit ihrem VW Polo mit einem am gegenüberliegenden Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Anschließend ...

mehr