POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth - Geschädigte/r gesucht

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 19.10.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Salinenstraße in Höhe der Hausnummer 31 in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Verkehrsunfallverursacherin stieß beim rückwärts Ausparken mit ihrem VW Polo mit einem am gegenüberliegenden Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallörtlichkeit und meldete den Zusammenstoß erst am Folgetag der Polizei Bad Salzdetfurth.

Bis zum heutigen Tag konnte weder der beschädigte PKW ermittelt werden, noch hat sich ein/e Geschädigte/r bei der Polizei gemeldet.

Der oder die Geschädigte wird gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

