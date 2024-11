POL-HI: Versuchter Einbruch in Elektrofachmarkt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 26.10.2024, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich ein Vorfall in der Marienburger Straße in Hildesheim, bei dem zwei Hunde auf einen anderen Vierbeiner losgingen. Die Ermittler suchen nun den Halter der Hunde. Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine Frau mit ihrem Hund von der Freiherr-vom-Stein-Straße kommend links auf die Marienburger Straße. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel sah sie einen Mann, der zwei Hunde an der Leine führte ...

