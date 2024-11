Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hundehalter gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 26.10.2024, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich ein Vorfall in der Marienburger Straße in Hildesheim, bei dem zwei Hunde auf einen anderen Vierbeiner losgingen. Die Ermittler suchen nun den Halter der Hunde.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine Frau mit ihrem Hund von der Freiherr-vom-Stein-Straße kommend links auf die Marienburger Straße. Auf Höhe der dortigen Fußgängerampel sah sie einen Mann, der zwei Hunde an der Leine führte und sich neben sie hinhockte. Die Frau wollte dann an ihnen vorbeigehen. Die zwei Hunde rissen sich jedoch los und stürzten sich auf den Vierbeiner der Hildesheimerin. Der Hundeführer versuchte die Tiere zu trennen, was ihm nur schwer gelang. Kurz nach dem Vorfall erlag der Hund seinen Verletzungen.

Eine Beschreibung des Mannes liegt der Polizei vor:

Ende 30 bis Anfang 40

dunkelblond, mittellange Harre, hohe Stirn

dunkelblonder Vollbart

Ein Hund trug ein Geschirr und eine Leine, der andere ein Halsband und eine Leine. Ein Vierbeiner hat dunkelbraunes bis schwarzes Fell. Das Maul, der Hals und der Bauch sind hell/weiß. Der andere Hund ist beige/ hellbraun. Im Bauchbereich ist das Fell heller.

Der Hundehalter oder Hinweisgeber, die die Personalien des Mannes kennen, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell