Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Defibrillator aus dem Vorraum der Sparkasse gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 03.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an der Ecke Schwarzwaldstraße und Zeppelinstraße einen montierten Defibrillator aus dem Vorraum der Sparkasse gestohlen. Der für den Notfall vom Deutschen Roten Kreuz installierte Defibrillator hat einen Wert von rund 1400 Euro. Die Polizei Immendingen hat entsprechende Ermittlungen zu dem Diebstahl eingeleitet. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag beziehungsweise in den frühen Morgenstunden des Dienstags verdächtige Wahrnehmungen an der Sparkasse in Immendingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzen.

