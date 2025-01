Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf der Steeler Straße/Beteiligte und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Unfallverursacher und Zeugen. Ein 49 Jahre alter Mann machte den Beamten gegenüber Angaben, er sei am Freitag, 24. Januar 2025, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr an einer Supermarktausfahrt auf der Steeler Straße von einem anthrazitfarbenen Audi, vermutlich ein A6, angefahren worden. Ein Passant half dem Mann auf und bot an, einen Rettungswagen zu rufen, was dieser aber ablehnte, da er zunächst keine Schmerzen verspürte. Auch die Insassen des Autos, ein etwa 70 Jahre altes Ehepaar stieg aus dem Auto und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Mannes, bevor sie auf der Steeler Straße in Richtung Feldmark davonfuhren. Da aber keine Daten ausgetauscht worden waren und der Geschädigte im Nachgang doch in einem Krankenhaus behandelt werden musste, bittet die Polizei nun den mutmaßlichen Unfallverursacher sowie weitere Zeugen, sich telefonisch unter 0209 365 6210 oder 0209 365 2160 zu melden.

