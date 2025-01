Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet in Hinterhof

Gelsenkirchen (ots)

Die Flucht von zwei Jugendlichen vor der Polizei wurde am Wochenende an einem Gartentor gestoppt. Zuvor war den Beamten am Sonntag, 26. Januar 2025, gegen 16 Uhr, ein SEAT mit mutmaßlich zwei Insassen im Stadtteil Horst aufgefallen, weil er an der Kreuzung Turfstraße / Johannastraße eine rote Ampel missachtete. Statt auf die Anhaltesignale des Streifenwagens zu reagieren, bog der Wagen in die Buerer Straße ab und beschleunigte.

Im weiteren Verlauf der Flucht fuhr das Auto erneut über eine rote Ampel sowie durch den Gegenverkehr. Bei einem Abschnitt durch Gladbeck fuhr der SEAT schließlich über 100 km/h.

In der Vinckestraße konnten die Beamten dann den verlassenen Wagen auf einem Grünstreifen auffinden. Dank Zeugenhinweisen begaben sich weitere Einsatzkräfte auf die Suche nach Flüchtigen. Als sie Rufe von einem Anwohner aus der Straße "Im Duggenbusch" hörten, wurden sie darauf aufmerksam, wie das Duo dort versuchte, ein etwa zwei Meter hohes Gartentor zu überklettern.

Nun reagierten die beiden Jugendlichen auf die Ansprache der eingesetzten Beamten und beendeten ihre Flucht. Aus Gründen der Eigensicherung wurden die beiden Gelsenkirchener gefesselt und durchsucht. Die beiden Jugendlichen gaben an, dass sich noch eine dritte Person im Wagen befunden hätte, die flüchtig sei. Die 17-Jährige wurde vor Ort entlassen. Der 15-Jährige musste zur Feststellung seiner Personalien mit zur Wache, wo er anschließend dem Jugendamt übergeben wurde. Die Ermittlungen dauern an.

