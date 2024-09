POL-PDKO: Presse-Erstmeldung Austritt von Flüssiggas

Halsenbach (ots) - Am Mittwochabend, den 11.09.2024, im Zeitraum zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, wurden in der Kastanienstraße in Halsenbach drei Fahrräder aus einer Garage entwendet. Wer Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 809-0 E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

