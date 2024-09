Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zweiradkontrolle bei der Polizeiinspektion Lahnstein

Koblenz-Lahnstein (ots)

Am Dienstag, den 10.09.24 wurde durch den Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz eine Zweiradkontrolle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein durchgeführt. Am Vormittag lang der Schwerpunkt beim innerstädtischen Verkehrsaufkommen, in Folge dessen nahe der örtlichen Brückenbaustelle sämtlicher Durchgangsverkehr in Augenschein genommen werden konnte. Hier handelte es sich bis auf wenige Ausnahmen hauptsächlich um E-Scooter und Kleinkrafträder, welche einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Am Nachmittag wurde die Kontrollörtlichkeit an die L327, Parkplatz Forsthaus verlegt. Hier lag der Schwerpunkt der Verkehrskontrollen bei den Krafträdern. Im Zuge dessen konnten Bürgerbeschwerden über fortwährenden Motorradlärm, welche die Polizei Lahnstein in jüngster Vergangenheit erreichten, bedient werden.

