Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 125

Winningen (ots)

Am Montag, dem 09.09.2024 kam es gegen 16:30 Uhr auf der L 125 zwischen Winningen und dem Flughafen Winningen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Flughafen fahrender Kleinwagen geriet kurz vor der Ortslage von Winningen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden SUV. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Fahrzeuge jeweils um die eigene Achse. Das verursachende Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum, der durch die herbeigerufene Feuerwehr gefällt werden musste. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Landstraße musste für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

