POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern 06.9.24 - 08.09.24

Andernach (ots) - Am Samstag, dem 07.09.2024, wurde gegen 05:45 Uhr eine männliche Person durch Passanten auf dem Markt in Andernach blutend und auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Geschädigte sei von einer unbekannten Person durch einen Schlag mit einer Glasflasche ins Gesicht verletzt worden. Dadurch zog er sich Schnittwunden zu. Er kam mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zeugen oder Personen ...

