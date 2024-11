POL-K: 241120-5-K/REK Messerangriff auf 27-Jährigen - Ein Tatverdächtiger festgenommen - Zeugensuche

Köln (ots) - Kurz nach der Sprengung eines Geldautomaten einer Bankfiliale auf dem Clevischen Ring in Köln-Mülheim in der Nacht auf Mittwoch (20. November) haben Streifenbeamte zwei Tatverdächtige (18, 34) in Tatortnähe gestellt. Gegen 4 Uhr hatte der Sicherheitsdienst zwei Unbekannte im Vorraum der ...

mehr