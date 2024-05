POL-FR: Freiburg im Breisgau: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 03.05.2024, entwendete ein unbekannter Täter gegen 16:45 Uhr ein an einem Baumarkt in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen unverschlossen abgestelltes hochwertiges E-Bike der Marke Riese Müller in der Farbe schwarz. In den Satteltaschen des Fahrrades befanden sich zudem persönliche Gegenstände des Fahrradbesitzers. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 7.500 ...

