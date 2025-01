Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einem aktuell unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann soll zwischen Montag, 19. Februar 2024, 19.55 Uhr, und Mittwoch, 21. Februar 2024, 8.55 Uhr, jeweils in Bankfilialen in Duisburg, Essen und Kamp-Lintfort in drei Fällen unberechtigt Bargeld abgehoben haben. Die Überwachungskameras konnten den Mann dabei filmen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/157514

