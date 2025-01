Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Familienfeier endet mit Widerstand gegen die Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 23:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer Familienfeier in Gelsenkirchen Buer gerufen. Im Rahmen dieser Feier ist es zwischen den, teils alkoholisierten, Feiernden zu einer Auseinandersetzung gekommen, die sich aus der Wohnung vor das Haus verlagert habe. Bei eintreffen der Polizei hatte sich der Störer der Feierlichkeiten bereits von der Örtlichkeit entfernt, konnte aber in de Nähe noch angetroffen werden. Dem 31-jährigen alkoholisierten Deutschen, wohnhaft in Gelsenkirchen, wurde für die Örtlichkeit der Feier ein Platzverweis ausgesprochen. Während des Gespräches zeigte sich der alkoholisierte Mann verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach. Letztlich versuchte der Mann sich an der Polizei vorbei zu drängeln um zu der Familienfeier zurückzukehren. Die eingesetzten Beamten verstellten dem Gelsenkirchener zunächst den Weg um ihn an der Rückkehr zu hindern. Als er aber die Polizeibeamten vor die Brust und damit zurück stieß wurde er zu Boden gebracht, festgenommen und dem örtlichen Polizeigewahrsam zugeführt. Während der Festnahmesituation am Boden, bei der sich der Gelsenkirchener vehement versuchte zu befreien, erlitt er eine leichte Schürfwunde am Kopf. Über den gesamten Zeitraum äußerte er weiter Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizisten. Im Polizeigewahrsam wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Durch einen hinzugerufenen Arzt wurde die Gewahrsamsfähigkeit festgestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell