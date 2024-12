Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der A81 (13.12.2024)

Hilzingen, A81 (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Nordportal des Hohentwieltunnels ereignet hat. Ein 77-jähriger Toyotafahrer überholte einen langsam vor ihm beschleunigenden Lastwagen und übersah dabei einen von hinten kommenden BMW eines 26-Jährigen. Infolge der Kollision prallte dieser anschließend in die Mittelleitplanke. Alle Insassen blieben unverletzt. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

