POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW)Geldautomat angefahren - Unfallverursacher gesucht (15.12.2024)

In der Nacht zu Sonntag, gg. 00.55 Uhr, wurde eine Beschädigung am Drive-In-Geldschalter der Sparkasse Rottweil in der Mittelstadtstraße gemeldet. Es wurde festgestellt, dass ein unbekannter Fahrzeugführer das Metallgehäuse des Geldschalters gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht hatte. Anschließend entfernte dieser sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

