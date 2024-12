Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. SBK) Fehler beim Einfädeln - mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß (14.12.2024)

Hüfingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, wollte der 50-jährige Fahrer eines Citroen von der B31 bei Hüfingen auf die B27 in Richtung Donaueschingen auffahren. Hierbei geriet er auf die Durchgangsfahrbahn der B 27, wo er seitlich mit dem Mercedes einer 45-Jährigen kollidierte. Diese wurde durch das Touchieren nach links auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo sie mit dem entgegen kommenden Mercedes eines 58-Jährigen frontal zusammenstieß. Der Citroen drehte sich nach der Kollision und kam entgegen seiner eigentlichen Fahrtrichtung auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Die beiden Mercedes kamen mittig der B27 zum Unfallendstand. Der Fahrer des Citroen sowie dessen 29-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die 43-Jährige wurde schwer verletzt, ebenso der 58-jährige Mercedesfahrer. Sie wurden in naheliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen sowie der Leichtplanke entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hüfingen war mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Außerdem kamen ein Notarzt sowie 3 Rettungswagen zum Einsatz. Die B27 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 22.00 Uhr gesperrt.

