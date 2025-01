Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Gelsenkirchen Altstadt

Bulmke Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 25.01.2025, gegen 17:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Ringstraße / Wildenbruchstraße / Hiberniastraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger niederländischer Staatsbürger beabsichtigte die Hiberniastraße, als Linksabbieger, in die Ringstraße abzubiegen. Hierbei fuhr er, beim Wechsel der Lichtzeichenanlage von Rot- auf Grünlicht, in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit befuhr ein 58-jähriger deutsch-Iraner, mit Wohnsitz in Gelsenkirchen, die Wildenbruchstraße und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in Richtung Hiberniastraße zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi des Niederländers gegen den Bordstein der separaten Busspur auf der Ringstraße geschleudert. Durch den Aufprall auf den Bordstein brach eine Achse am Fahrzeug.

Der Niederländer und ein weiterer Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt; der Beifahrer des Niederländers schwer. Alle Personen wurden zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der deutsch-Iraner blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden ca. EUR 4000 Gesamtschaden.

