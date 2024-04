Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall beim Wenden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall in einem Gewerbegebiet wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Am Mittwochnachmittag (ca. 15:45 Uhr) wollte ein 68-jähriger Autofahrer aus Waltrop in einer Firmeneinfahrt in der Straße Im Wirrigen wenden. Dazu fuhr er rückwärts in die Einfahrt. Als er vorwärts weiterfahren wollte, kollidierte er mit einem 24-jährigen Autofahrer aus Lünen. Der 24-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Waltroper blieb unverletzt. Um das Fahrzeug des 24-Jährigen kümmerte sich ein Abschlepper.

Bei dem Unfall entstand insgesamt 32.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell