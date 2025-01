Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall beim Buseinstieg - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine Frau sich beim Einstieg in den Bus in Schalke schwer verletzt hat, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Die 86-jährige Gelsenkirchenerin wartete an der Bushaltestelle "Haldenstraße" auf der Hans-Böckler-Allee und beabsichtigte mit dem Bus der Linie 383 in Richtung Innenstadt zu fahren. Nachdem der Bus angehalten hatte, habe sie den Knopf für die Türöffnung gedrückt. Noch bevor sich die Türen des Busses geöffnet haben, sei der Bus aber wieder angefahren. Dabei stürzte die 86-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365 6230 oder an die 0209 365 2160.

