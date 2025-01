Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zukünftig mit Dreirad und Laufroller im Einsatz/Verein TEILEn e.V. und Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. übergeben "Roter Ritter-Mobil" an die Polizei Gelsenkirchen

Jede Menge los war am Freitagmorgen, 31. Januar 2025, in der Jugendverkehrsschule in Gelsenkirchen-Buer. Kleine Kinder rollen auf nagelneuen Laufrädern durch die Spielstraßen, neue Verkehrsschilder regeln die Verkehrsströme, Bälle laden zum Spielen ein, Stelzen und verschiedene Motorik-Spiele stehen bereit. All diese Dinge sind Inhalt des "Roter Ritter"-Mobils, das der Vorsitzende des Vereins TEILEn e.V., Franz-Werner Drees, und das Gelsenkirchener Vereinsmitglied Stefan Sendatzki nun offiziell an die Polizei Gelsenkirchen übergeben haben. Gelsenkirchens Polizeipräsident Tim Frommeyer selbst hat es sich nicht nehmen lassen, sich bei der Übergabe persönlich bei den Initiatoren zu bedanken. "Mich begeistert dieses ehrenamtliche Engagement und ich bedanke mich ausdrücklich bei den Initiatoren. Mit dem Anhänger und seinem Inhalt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Direktion Verkehr nun weit mehr Möglichkeiten, auf die vielfältigen Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Das ist wichtig und wird sicher helfen, Gefahren im Straßenverkehr zu minimieren", so der Polizeipräsident. Franz-Werner Drees hat es sich zu einer Lebensaufgabe gemacht, mit seinem Verein, zu dem renommierte Autoteile-Hersteller und Großhändler wie Bosch, Hella oder die Bilstein-Group gehören, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu verbessern. "Wir haben uns die Sicherheit von Kindern auf die Fahne geschrieben", so der 69-Jährige. Neben dem Verein TEILEn e.V. ist der Verein "Aktion Kinder-Unfallhilfe" Initiator des "Roter Ritter"-Mobils. Stefan Sendatzki, geschäftsführender Gesellschafter der Sendatzki + Rosenthal Autoteile und Lacke GmbH & Co. KG aus Gelsenkirchen, hat sich in diesem Fall gerne mitengagiert und die Investition in Höhe von 6000 Euro für den Anhänger in wesentlichen Teilen getragen. Die Polizei Gelsenkirchen wird den Anhänger ab sofort überall dort einsetzen, wo viele Kinder zusammenkommen und die Verkehrserziehung eine Rolle spielt. Das sind neben den Jugendverkehrsschulen auch Straßenfeste, Aktionstage oder ähnliche Veranstaltungen.

