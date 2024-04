Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter Busfahrer sowie Zeugen zu Verkehrsunfall in der Friedrichstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits vergangenen Montag (22.04.2024) kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße in Ludwigsburg, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten BMW soll ein 53-jähriger Lkw-Lenker diesen gestreift und einen Sachschaden von rund 300 Euro verursacht haben. Ein bislang unbekannter Zeuge, der einen Bus fuhr, machte den 53-Jährigen kurz vor der Einmündung zur Stuttgarter Straße auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Aufgrund des unklaren Schadensbildes bittet das Polizeirevier Ludwigsburg den unbekannten Busfahrer sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfall sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sich zu melden.

