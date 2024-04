Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte und Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (27.04.2024) gegen 13:00 Uhr befuhr der 81-jährige Lenker eines VW-Passat die Umgehungsstraße in Rutesheim Richtung Ditzingen-Heimerdingen. Im Kreisverkehr zur Liebigstraße kollidierte der VW mit einem Verkehrsschild und überfuhr dieses komplett. Der Lenker setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im weiteren Verlauf kam der VW immer wieder in den Gegenverkehr und zwang entgegenkommende Verkehrsteilnehmer teils in den Grünbereich auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrzeugführer wurde vor seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,04 Promille. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme der Fahrerlaubnis des 81-Jährigen angeordnet. Ebenso wurde diesem das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Verkehrsteilnehmer, die den Vorgang beobachtet haben oder durch den VW gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

