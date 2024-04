Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch (L 1208): Wohnmobil überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (27.04.2024) kam es gegen 04:49 Uhr auf der Landesstraße (L1208) zwischen Steinenbronn und Waldenbuch zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil. Ein 60-jähriger Lenker eines Ford-Wohnmobils befuhr die L1208 zwischen Steinenbronn und Waldenbuch in Fahrtrichtung Waldenbuch. Aus zunächst ungeklärten Gründen kam dieser in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, überschlug sich und kam im Grünbereich abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, war der 60-Jährige alkoholisiert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es entstand zudem Sachschaden an Verkehrseinrichtungen sowie am Flurstück neben der Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrspur aufgrund der Einsatzmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Böblingen übernommen.

