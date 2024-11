Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abgelenkt - Portemonnaie gestohlen

Greiz (ots)

Weida: Eine bislang unbekannte Diebin nutzte am gestrigen Tag (28.11.2024) die Gutmütigkeit einer Seniorin aus Weida aus, sodass die Greizer Polizei nun ermittelt und Zeugen sucht. Demnach hielt sich die Geschädigte am 28.11.204, gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in den Nonnenfeldern auf. Die Täterin verwickelte die Dame schließlich in ein Gespräch, wobei sie offenbar einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit ausnutzte und schließlich das Portemonnaie aus der Handtasche der 80-Jährigen stahl. Erst an der Kasse bemerkte die Bestohlene die Tat und meldete dies der Polizei. In der Zwischenzeit wurde bereits eine Bargeldsumme vom Konto der Geschädigten in einer Bank auf dem Weidaer Markt abgehoben.

Beschreibung der Täterin: weiblich, ca. 30 Jahre, "hübsch", sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. der Diebin geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 308773/2024).

Immer wieder kommt es vor, dass Taschendiebe ihr Unwesen treiben. Die Polizei möchte daher noch einmal sensibilisieren: Lassen Sie ihre persönlichen Gegenstände wie Handtaschen, Einkaufsbeutel, Geldbörsen nicht unbeobachtet. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körperseite oder klemmen Sie sie sich unter dem Arm bzw. verstauen Sie diese im Jackeninneren. Hinterlegen Sie NIEMALS ihre PIN-Nummer in der Handtasche oder Portemonnaie (auch nicht verschlüsselt oder versteckt) Geben Sie Obacht, wenn sich ihnen unbekannte Personen sehr nähern. Sind Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden, informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

