Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Langenberger Straße

Gera (ots)

Gera: Kurz vor 18:00 Uhr rückten gestern (28.11.2024) Polizeistreifen zu einem Supermarktparkplatz in die Langenberger Straße aus. Nach vorliegenden Informationen soll sich dort eine männliche Person aufgehalten haben, welche sich in bedrohlicher Art und Weise einen 26-Jährigen genähert hat. In der Folge griff der Unbekannte eine weitere Person (männlich) körperlich an. Der Angreifer soll dabei ein Messer mit sich geführt haben. Bei Eintreffen der Polizei konnte weder der Angreifer noch der körperlich Angegriffene angetroffen werden. Auch eine Fahndung nach den beiden verlief erfolglos. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf (Bezugsnummer 0308588/2024) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben geben können. (RK)

