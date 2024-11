Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit sieben Fahrzeugen

Gera (ots)

Gera: Drei Verletzte und sieben beschädigte Fahrzeuge war das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Abend im Kreuzungsbereich der Dornaer Straße / Gerhardt-Hauptmann-Straße in Gera. Kurz vor halb sieben Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mini (24) die Dornaer Straße in Richtung Stadtzentrum als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit zwei dort fahrenden Autos zusammenstieß. Diese wiederum wurden auf vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge geschleudert. An allen sieben Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Mini-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeugführer wurden ebenfalls verletzt. Aufgrund des Unfalles war der Kreuzungsbereich zum Teil voll gesperrt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

