Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.01.2025 um 11.36 Uhr wurde die Polizei von mehreren Zeugen über den Notruf zu einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen Beckhausen an der Horster Straße / Kampstraße gerufen. Ein PKW, VW Golf, lag bei Eintreffen der Polizeibeamten in Seitenlage auf der Fahrerseite quer auf dem Gehweg der Horster Straße. Laut Auskunft der nur leicht verletzten 73jährigen PKW-Fahrerin, habe diese aus der Kampstraße kommend nach rechts in die Horster Straße abbiegen wollen. Aufgrund der von links anfahrenden Straßenbahn, habe sie beschleunigt, sei gegen die Bordsteinkante gefahren, so dass sie die Kontrolle verlor und ihr Fahrzeug nach Kollision mit einem Verkehrsschild auf die Seite kippte und dort zum Stillstand kam. Zeitgleich eintreffende Kräfte der Feuerwehr bargen die Geschädigte aus ihrem PKW und versorgten sie vor Ort medizinisch. Die nur leicht verletzte Fahrerin wurde zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Neben dem Verkehrsschild wurden ein Stromkasten und ein Plakat beschädigt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell