POL-HH: 241203-3. Aufklärung mehrerer Einbruchstaten im Hamburger Stadtgebiet

Tatzeitraum: Mitte Mai bis Anfang Juni 2024 Tatorte: Hamburg-Eimsbüttel, -Hohenfelde, -Ottensen und -St. Pauli

Der Kriminalpolizei ist es gelungen, mehrere Einbruchstaten im Hamburger Stadtgebiet aufzuklären. Eine 27-jährige Tatverdächtige ist hierzu vergangene Woche in Berlin-Kreuzberg verhaftet worden.

Bei den Taten handelte es sich um drei versuchte sowie drei vollendete Einbrüche in Mehrfamilienhäusern in Eimsbüttel, Hohenfelde, Ottensen und St. Pauli im Zeitraum 18.05. bis 04.06.2024. Hierbei hatten sich zunächst Unbekannte unter anderem durch Aufhebeln Zugang zu Wohnungen in den oberen Etagen verschafft und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Unter anderem an den Tatorten gesicherte Spuren hatten Zusammenhänge zwischen den Taten erkennen lassen und die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur der 27-Jährigen geführt.

Ein Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen die mutmaßliche Einbrecherin.

Am 28.11.2024, gegen 14:45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Stadtteil Kreuzberg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Polizistinnen und Polizisten gelang es im Rahmen der Fahndung, ebendiese 27-Jährige als Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Im weiteren Verlauf stellten die Berliner Beamtinnen und Beamten fest, dass gegen die kroatische Staatsangehörige der Hamburger Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls besteht und führten sie einem Untersuchungsgefängnis zu.

Die beim LKA 19 geführten Ermittlungen dauern an. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob die mutmaßliche Einbrecherin Kompliz(inn)en hatte und ob sie für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.

