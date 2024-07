POL-FR: Lörrach: Unfall mit Flurförderfahrzeug - Kunde am Fuß verletzt

Freiburg (ots) - Leicht verletzt hat sich am Dienstagmorgen, 23.07.2024, gegen 07:50 Uhr, eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Oberbaselweg in Weil am Rhein. Die 54-jährige war an einem am Fahrbahnrand wartenden Auto links vorbeigeradelt. Die 36 Jahre alte Autofahrerin fuhr jedoch in diesem Moment an und es kam zu einem leichten Kontakt zwischen dem Auto ...

