POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer gerät in Gegenverkehr - mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 23.07.2024, gegen 17:30 Uhr, haben mehrere augenscheinliche Jugendliche in einem Parkhaus in der Talstraße in Wehr dort bereitgehaltene Feuerlöscher versprüht. Dadurch wurden mehrere geparkte Fahrzeuge eingenebelt und verschmutzt. Die Tatverdächtigen flüchteten. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07761 934-0). Medienrückfragen bitte an: ...

