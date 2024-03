Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Obersäckingen (Schaffhauser Straße) sucht die Polizei Zeugen. Eine 73-jährige Volvo-Fahrerin hatte beim Ausparten den Audi einer wartenden 33 Jahre alten Frau touchiert. Nach dem Zusammenstoß setzte die Volvo-Fahrerin ihre Fahrt fort, konnte aber von der Audi-Fahrerin zum Anhalten bewegt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

