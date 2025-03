PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tesla erheblich zerkratzt +++ Graffiti auf Sportgelände gesprüht +++ Zusammenstoß beim Wenden +++ Entgegenkommenden Pkw ausgewichen und mit Felswand kollidiert

Bad Schwalbach (ots)

1. Tesla erheblich zerkratzt,

Eltville-Hattenheim, Hauptstraße (Bahnhof), Montag, 03.03.2025, 07:50 Uhr bis 08:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurde ein am Bahnhof von Eltville-Hattenheim abgestelltes Fahrzeug zerkratzt und somit ein fünfstelliger Schaden verursacht. Gegen 07:50 Uhr hatte die Besitzerin eines blauen Tesla Model 3 diesen auf einem Parkplatz am besagten Bahnhof abgestellt. Als sie nach etwa 50 Minuten zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Pkw ringsherum zerkratzt hatten und geflüchtet waren. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. Die Polizei in Eltville ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Graffiti auf Sportgelände gesprüht,

Taunusstein-Seitzenhahn, An der Kreisstraße 703, Freitag, 28.02.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 01.03.2025, 12:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das Gebäude eines Reitvereins in Taunusstein-Seitzenhahn mit Graffitis besprüht. Am Samstagmorgen wies das Objekt auf dem Sportgelände nahe der Kreisstraße 703 die großflächigen Schmierereien in den Farben Blau, Lila, Schwarz und Gelb auf. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

3. Zusammenstoß beim Wenden,

Bundesstraße 260, Schlangenbad-Wambach, Montag, 03.03.2025, 15:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag stießen zwei Pkw auf der Bundesstraße 260 bei Schlangenbad-Wambach zusammen. Beide Insassen verletzten sich. Ersten Erkenntnissen nach hielt ein 58-jähriger Opel-Fahrer gegen 15:45 Uhr an der Bushaltestelle "Wambacher Mühle" in Fahrtrichtung Wambach und beabsichtigte zu wenden, um in Richtung Schlangenbad weiterzufahren. Der 58-Jährige fuhr auf die Bundesstraße auf, übersah dabei allerdings den Audi TT einer 50-Jähigen, welche auf der B 260 in Richtung Wambach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die beiden Insassen verletzt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

4. Entgegenkommenden Pkw ausgewichen und mit Felswand kollidiert, Bundesstraße 54, Höhe Hohenstein-Breithardt, Sonntag, 02.03.2025, 20:40 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 54 bei Hohenstein-Breithardt eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Den Angaben eines 57-jährigen Bad Schwalbachers zufolge sei er mit seinem Mercedes gegen 20:40 Uhr auf der besagten Bundesstraße von Bad Schwalbach in Richtung Aarbergen unterwegs gewesen. In Höhe von Breithardt sei ihm ein dunkles Fahrzeug entgegengekommen, welches plötzlich auf seine Fahrspur geraten sei und ihn so zum Ausweichen gezwungen habe. Der 57-Jährige lenkte während des Ausweichmanövers nach rechts und kollidierte mit einer Felswand. Die unbekannte Person setzte die Fahrt unbeirrt in Richtung Bad Schwalbach fort. Der Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

