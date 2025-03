PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Elektronik, Lenkrad und Reifen von Jeep gestohlen +++ Volksverhetzende Parolen an Unterkunft gesprüht +++ Eisautomat beschädigt +++ Mehrere Personen unter dem Einfluss von Alkohol & Drogen unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Elektronik, Lenkrad und Reifen von Jeep gestohlen, Taunusstein-Hahn, Röderweg, Donnerstag, 27.02.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 28.02.2025, 08:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen sind Diebe in Taunusstein-Hahn über ein geparktes Fahrzeug hergefallen und haben diverse Anbauteile gestohlen. Am Donnerstagabend hatte der Besitzer eines schwarzen Jeep Grand Cherokee diesen im Wendehammer des Röderwegs geparkt. Im Zeitraum bis 08:00 Uhr am Folgetag schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und bauten dann das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem aus. Darüber hinaus machten sie sich an den Reifen zu schaffen und entwendeten letztlich diese samt Felgen und den Bremsanlagen genauso wie die zuvor aus dem Fahrzeuginneren ausgebauten Gegenstände.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06124) 79078-0 entgegen.

2. Volksverhetzende Parolen an Unterkunft gesprüht, Niedernhausen-Königshofen, Lucas-Cranach-Straße, Freitag, 28.02.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 03.03.2025, 08:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende beschmierten Unbekannte eine Asylbewerberunterkunft in der Lucas-Cranach-Straße in Niedernhausen-Königshofen mit rechten Parolen. Am Montagmorgen wurde die Polizei über die im Bereich der Haupteingangstür angebrachten Schriftzüge informiert und leitete daraufhin ein Verfahren wegen Volksverhetzung ein. Der Tatzeitraum bewegt sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Die Inhalte wurden unkenntlich gemacht.

Das zuständige Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Eisautomat beschädigt, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Samstag, 01.03.2025, 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)In Kiedrich haben Unbekannte am Samstagabend den in der Sonnenlandstraße aufgestellten Eisautomaten beschädigt. Im Zeitfenster von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr rissen die Vandalen wohl beim Vorbeilaufen die Verkleidung des Automaten ab und verursachten so einen Schaden von knapp 1.000 Euro. Anschließend türmten die Täter unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Mehrere Personen unter dem Einfluss von Alkohol & Drogen unterwegs, Rheingau-Taunus-Kreis, Freitag, 28.02.2025 bis Sonntag, 02.03.2025

(fh)Am Wochenende wurden gleich mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer im Rheingau-Taunus-Kreis aus dem Verkehr gezogen. Grund hierfür waren der Konsum von Alkohol und Drogen vor den jeweiligen Fahrtantritten. Übers Faschingswochenende führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus im gesamten Landkreis Verkehrskontrollen durch. Insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden stand dabei im Fokus. So wurden übers gesamte Wochenende bei mobilen und stationären Kontrollen insgesamt 10 Personen aus dem Verkehr gezogen, von denen sieben unter dem Einfluss von Alkohol gefahren waren. Bei drei zusätzlichen Fahrern lagen Hinweise auf den Konsum von sowohl Alkohol als auch Drogen vor. Die Kontrollen hatten Blutentnahmen, die Sicherstellungen von Führerscheinen sowie die Einleitungen von Ermittlungsverfahren zur Folge. Die Polizei appelliert daher eindringlich: Fahren Sie nüchtern, der Einfluss von Alkohol und Drogen kann im schlimmsten Fall für Sie und/oder Unbeteiligte gravierende gesundheitliche Folgen haben!

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell