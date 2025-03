PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Versuchter Einbruch in Wohnung +++ Schlägerei +++ Trunkenheiten im Straßenverkehr +++

Bad Schwalbach (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnung

Taunusstein-Bleidenstadt, Westerwaldstraße, Freitag, 28.02.2025, 18:55 Uhr (am) Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung kam es am Freitagabend in Taunusstein-Bleidenstadt. Gegen 18:55 Uhr hebelte ein Einbrecher das Fenster einer Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Westerwaldstraße auf. Als er gerade durch das geöffnete Fenster einsteigen wollte, wurde der in dem Zimmer schlafende Bewohner durch die Geräusche wach. Dieser schrie den Einbrecher an, der daraufhin in Richtung Rhönstraße flüchtete. Es soll sich um eine ca. 180 cm große männliche Person von schlanker Statur und mit dunkler Bekleidung gehandelt haben. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Schlägerei, Verwendung von Pfefferspray

Eltville, Bahnhofstraße, 28.02.2025, 23:45 Uhr (ma)Ein 18-Jähriger aus Schlangenbad wurde am Freitagabend in einem Linienbus in Eltville am Bahnhof durch mehrere Täter angegriffen und verletzt. Er befand sich gegen 23:45 Uhr als Fahrgast in Begleitung seiner 16-jährigen Schwester in einem Linienbus, als er mit einer mehrköpfigen Gruppe in einen Streit geriet. Im Verlauf des Streites wurde er zuerst geschubst und im Anschluss ins Gesicht geschlagen, wogegen er sich auch zur Wehr setzte. Seine Schwester wurde von den Tätern beleidigt. Durch den Busfahrer wurden die Streitparteien des Busses verwiesen. Auf dem Bahnhofsgelände setzte sich der Streit fort und es kam zur weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde durch einen 17-Jährigen aus Schlangenbad Pfefferspray gegen den Verletzten eingesetzt. Als weitere Täter konnten ein 17-Jähriger aus Martinsthal und ein 16-Jähriger aus Schlangenbad ermittelt werden. Der Verletzte wurden vor Ort im Krankenwagen behandelt und konnte dann nach Hause fahren. Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Kontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Lorch, Große Au 35, 01.03.2025, 11:35 Uhr (cg) Bei der Kontrolle eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) in Lorch wurden am Samstag gegen Mittag mehrere Verstöße festgestellt. Der Streife fiel das Fahrzeug auf, da es sehr zügig und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Während der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer gab an, neben Alkohol auch Marihuana konsumiert zu haben. Da das Elektrokleinstfahrzeug schneller als zulässig war, wäre für die Fahrt eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen. Auch die konnte der Fahrer nicht vorweisen. Er habe aber auch nicht gewusst, dass das Fahrzeug zu schnell fuhr, da er es ja gerade erst von dem Parkplatz eines Supermarktes gestohlen hatte. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Auf ihn warten jetzt mehrere Strafanzeigen. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Sollte jemand Hinweise zu dessen Herkunft geben können, wird gebeten, dies bei der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 mitzuteilen.

Trunkenheitsfahrt

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 01.03.2025, 19:30 Uhr (am) Einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Bad Schwalbach fiel ein Pkw auf, dessen Fahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Im Rahmen der folgenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 44jährige Mann mit über 1 Promille am Steuer saß. Nach einer Blutentnahme konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn richtet sich nun eine Anzeige.

