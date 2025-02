PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falscher Polizeibeamter bei Übergabe festgenommen +++ Einbrecher steigen durch Dach ein +++ Busfahrer mit Pfefferspray verletzt +++ Auseinandersetzungen im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung

Bad Schwalbach (ots)

1. Falscher Polizeibeamter bei Übergabe festgenommen, Bad Schwalbach-Fischbach, Donnerstag, 27.02.2025, 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(br)Der Polizei gelang es mit Hilfe zweier aufmerksamer Senioren am Donnerstagvormittag in Bad Schwalbach-Fischbach einen Betrüger festzunehmen, als er gerade vermeintliche Wertgegenstände abholen wollte.

Zuvor hatten sich Kriminelle gegen 10:30 Uhr bei dem Ehepaar telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaukelten ihnen vor, dass es eine "osteuropäische Jugendbande" auf sie abgesehen hätte und vorhandene Wertgegenstände nun gesichert werden sollten. Der 70-Jährige ging zunächst auf das Gespräch ein und telefonierte über mehrere Minuten hinweg mit den Betrügern. Zwischenzeitlich verständigte seine Ehefrau, die den Betrug durchschaute, geistesgegenwärtig die richtige Polizei. Als schließlich ein angeblicher Zivilbeamter die Vermögenswerte in Bad Schwalbach-Fischbach entgegennehmen wollte, schlug die Polizei zu und nahm einen 27-Jährigen aus Frankfurt fest.

Der Betrüger war zuvor mit einem Transportdienstleister in die kleine Ortschaft gebracht worden. Auch der Fahrer des Transportfahrzeugs wurde zunächst festgenommen. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 27-Jährige hingegen wurde in Gewahrsam genommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den 27-Jährigen an.

Das Ehepaar handelten vorbildlich und der Täter konnte festgenommen werden. Die Betrugsanrufe werden sich jedoch auch in Zukunft leider fortsetzen. Anrufer bewegen mittels geschickter Gesprächsführung ihre Opfer dazu, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an festgelegten Orten zu deponieren, oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf und informieren Sie Ihre zuständige Polizei. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Einbrecher steigen durch Dach ein,

Idstein, Schützenhausstraße, Donnerstag, 27.02.2025, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr (br)Am Donnerstagabend drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein ein und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Ein Täter stieg zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr über ein Dachfenster in das Gebäude in der Schützenhausstraße ein, während ein zweiter Täter draußen Schmiere stand. Drinnen entwendete der Einbrecher Wertgegenstände. Als die Alarmanlage anschlug, flüchteten die männlichen Täter in unbekannte Richtung. Von den Tatverdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor. Einer der Männer trug eine dunkelgraue Jacke, eine schwarze Mütze, eine schwarze Hose und Schuhe mit Reflektoren an den Fersen. Der Zweite ist von schlanker Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Busfahrer mit Pfefferspray verletzt,

Taunusstein-Weheh, Platter Straße, Donnerstag, 27.02.2025, 12:39 Uhr (br)Zwei Unbekannte sollen am Donnerstagmittag in Taunusstein-Wehen einen Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen und verletzt haben. Das Pärchen geriet zuvor um 12:39 Uhr in Streit mit dem 57-jährigen Busfahrer, nachdem dieser sie an der Haltestelle "Walkmühlstraße" aufgefordert haben soll ein Ticket zu kaufen. Hieraufhin habe sich ein Streit entfacht, in dessen Verlauf der Geschädigte sie aufgefordert habe, den Bus zu verlassen. Hierauf sei er zunächst von der weiblichen Täterin mit Pfefferspray angegriffen worden. Ihr Begleiter habe den Mann daraufhin geschlagen und am Boden liegend getreten. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Ortsmitte Wehen. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wird beschrieben als ca. 20 bis 30 Jahre mit "südländischem Erscheinungsbild". Sie trug eine schwarze Lederjacke sowie ein Kopftuch. Der Mann war ebenfalls von "südländischem Erscheinungsbild", bekleidet mit einer dunklen Jacke. Außerdem trug er ein schwarzes Basecap. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Auseinandersetzungen im Rahmen von Fastnachtsveranstaltung, Geisenheim-Marienthal, Marienthaler Straße, Donnerstag, 27.02.2025, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es am Rande eines Fastnachtumzugs in Geisenheim-Marienthal zu Auseinandersetzungen. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr wurden der Polizei in der Marienthaler Straße zwei unabhängige Auseinandersetzungen gemeldet. Zwischen einem 28-Jährigen und einem bislang Unbekannten entfachte ein Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte Pfefferspray in Richtung des 28-Jährigen und einem seiner Begleiter gesprüht haben soll. Etwa zur selben Zeit ereignete sich auf einem Verbindungsweg zwischen der Marienthaler Straße und dem dortigen Clubheim eine weitere Körperverletzung. Dort soll ein 18-Jähriger von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden sein. Beim Eintreffen von Polizei und Ordnungsamt waren die jeweiligen Täter nicht mehr vor Ort.

Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen zu den Auseinandersetzungen sowie den genauen Tatabläufen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell