POL-RTK: PKW auf Parkplatz zerkratzt +++ Farbschmierereien an Schule +++ Reifen zerstochen +++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++ Mehrere Diebstähle aus PKW +++ Rauchentwicklung im Heizungskeller

1.PKW auf Parkplatz zerkratzt

Idstein, Luxemburger Allee, Sonntag, 23.02.2025 gegen 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(br)Unbekannte zerkratzten am Sonntag einen PKW auf einem Parkplatz in Idstein. Der VW Golf war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Luxemburger Allee abgestellt. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde der PKW an mehreren Stellen auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter der (06126) 9394-0 zu melden.

2.Farbschmierereien an Schule,

Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Samstag, 22.02.2025 11:00 Uhr bis Montag 24.02.2025, 06:15 Uhr

(br)Am Wochenende beschädigten Unbekannte eine Schule in Niedernhausen durch Farbschmierereien. Insgesamt wurden zwei Gebäudeteile im Lenzhahner Weg mit Graffiti besprüht. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht hat wird gebeten diese der Polizeistation Idstein unter der (06126) 9394-0 mitzuteilen.

3.Reifen an PKW zerstochen,

Taunusstein, Lessingstraße, Freitag, 21.02.2025 bis Montag 24.02.2025

(br)Unbekannte Täter zerstachen zwischen Freitag und Montag alle Reifen an einem PKW in Taunusstein. Der Audi war auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Lessingstraße abgestellt. Alle vier Reifen waren nicht mehr nutzbar, das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 entgegen.

4.Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Rüdesheim, Nothgottesstraße, Montag, 24.02.2025, 13:20 Uhr

(br)Ein 41-Jähriger verursachte mit seinem Ford am Montagmittag einen Verkehrsunfall in Rüdesheim. Eine 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Diese befuhr mit ihrem Mazda die Nothgottestraße aus Richtung Rüdesheim kommend. Der Ford-Fahrer wollte im Bereich des Rheinblickwegs von links kreuzen und missachtete die Vorfahrt der 43-Jährigen, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Die Geschädigte verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

5.Mehrere Diebstähle aus PKW,

Geisenheim, Peter-Spring-Straße, Festgestellt: 24.02.2025

(br)Am Wochenende durchsuchten in Geisenheim unbekannte Diebe Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Die PKW waren in der Peter-Spring-Straße abgestellt worden. Am Montag wurde festgestellt, dass die Fahrzeuge durchwühlt und teilweise Bargeld und Wertgegenstände gestohlen worden waren. Unklar ist, wie die Täter die Fahrzeuge öffneten und ob die Fahrzeuge abgeschlossen waren. Immer wieder kommt es vor, dass Täter versuchen Fahrzeugtüren an PKW zu öffnen und Wertgegenstände zu stehlen. Bitte schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab und lassen Sie keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen.

6.Starke Rauchentwicklung im Heizungskeller, Taunusstein-Bleidenstadt, Westerwaldstraße, Montag, 24.02.2025 gegen 13:00 Uhr

(br)Am Montagmittag kam es im Heizungskeller eines Wohnhauses in Taunusstein-Bleidenstadt zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Haus gelangen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr lüftete den Heizungskeller, sodass das Gebäude kurz darauf wieder betreten werden konnte. Es wird derzeit von einem technischen Defekt der Heizungsanlage ausgegangen. Das Ordnungsamt Taunusstein sperrte die Westerwaldstraße während des Einsatzes voll.

