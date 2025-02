PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Diebstahl von PKW +++ Schmierereien vor Wahllokalen +++ Fußgänger angefahren +++ Verkehrsunfall mit Quad +++ Betrunkener beschädigt Parkplatzmauer +++ Motorradfahrer flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Diebstahl von PKW - Tatverdächtiger festgenommen, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Sonntag 23.02.2025, 19:45 Uhr

(br)Am Sonntagabend versuchte ein 24-jähriger einen PKW zu stehlen, welcher vor einer Pizzeria in Bad Schwalbach abgestellt war. Zuvor hatte der Tatverdächtige von dem Inhaber der Pizzeria eine kostenlose Pizza erhalten, da er nicht über das notwenige Geld verfügte. Als "Dank" setzte sich der dreiste Mann in das vor der Pizzeria abgestellte Lieferfahrzeug, in dem noch der Schlüssel steckte, und setzte sich damit in Bewegung. Da er von dem Besitzer des Fahrzeugs fußläufig verfolgt wurde, stellte der 24-jährige das Fahrzeug wenige hundert Meter entfernt ab und flüchtete zu Fuß. Aufgrund einer treffenden Personenbeschreibung konnte der Täter wenig später von einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass er zudem ausreisepflichtig ist. Noch dazu ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht.

2. Schmierereien vor Wahllokalen,

Geisenheim, Johannisberg/Stephanshausen, Festgestellt: Sonntag, 23.02.2025, 07:20 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen wurden vor mehreren Wahllokalen in den Geisenheimer Stadtteilen Johannisberg und Stephanshausen Farbschmierereien mit politischen Botschaften vorgefunden. Bei insgesamt vier Lokalen konnten die etwa DIN A4 großen Schriftzüge festgestellt und alle rückstandslos entfernt werden. Die Polizei prüft derzeit ob die bislang unbekannten Verfasser sich strafbar gemacht haben könnten.

3. Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger- Unfallflucht, Rüdesheim am Rhein, Kirchstraße, Sonntag 23.02.2025, 18:58 Uhr

(br)Am Sonntagabend wurde ein Fußgänger in Rüdesheim angefahren, die Verursacherin flüchtete. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein dunkler Kleinwagen die Grabenstraße aus Richtung Marktplatz in Richtung Grabenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 6 übersah die Fahrerin einen 34-jährigen Fußgänger, welcher in Richtung Markplatz lief, und touchiert diesen. Der Fußgänger verletzte sich hierbei am Knie. Im Anschluss fuhr die Unfallverursacherin in Richtung Grabenstraße davon ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Eine Zeugin erkannte als Fahrerin eine Frau mittleren Alters. Zudem befanden sich in dem Fahrzeug noch mindestens zwei Mitfahrer. Wer Hinweise auf die Personen oder das Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der (06722) 9112-0 zu melden.

4.Verkehrsunfall mit Quad- Fahrer und Mitfahrer schwer verletzt, Aarbergen-Michelbach, Holzhäuserweg, Sonntag 23.02.2025, 13:54 Uhr

(br)Am Sonntagmittag verletzten sich ein 44-jähriger Quad-Fahrer und dessen 12-jähriger Mitfahrer bei einem Unfall in Aarbergen-Michelbach teilweise schwer. Sie befuhren gegen 14:00 Uhr den Holzhäuser Weg in Richtung der Landesstraße 3373. In Höhe des alten Sägewerks verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfallgeschehen von dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Kind kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Quad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000EUR.

5. Betrunkener ohne Führerschein beschädigt Parkplatzmauer und flüchtet, Hünstetten-Wallrabenstein, Dorfweg, Freitag 21.02.2025, 10:44 Uhr

(br)Am Freitagvormittag flüchtete ein alkoholisierter Autofahrer nach einem Unfall in Hünstetten-Wallrabenstein. Er konnte später von der Polizei ermittelt werden. Am Freitag, um 10:44 Uhr, befuhr der 77-Jährige mit seinem BMW den Parkplatz eines Supermarktes in Hünstetten-Wallrabenstein. Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte er mit der Randmauer des Parkplatzes. Im Anschluss flüchtete er vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zuvor hatte er im Supermarkt zusammen mit seinem Mitfahrer Alkohol gekauft, war jedoch, nach Angaben von Zeugen, zu diesem Zeitpunkt bereits sichtlich betrunken. Im Nachgang konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde er vorläufig festgenommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Fahrer steht zudem im Verdacht nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

6. Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei, Idstein-Wörsdorf, Walsdorfer Straße, Samstag 22.02.2025, 20:03 Uhr

(br)Am Samstagabend kollidierte ein Motorradfahrer in Idstein-Wörsdorf auf der Flucht vor der Polizei mit einem Streifenwagen. Am Samstagabend wurde eine Streife der Polizeistation Idstein auf den 16-jährigen Motorradfahrer aufmerksam, der augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Ringgasse unterwegs war. Noch bevor die Streife das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen konnte, entfernte sich dieses aus dem Sichtbereich der Beamten. Wenig später stellte die Streife das Kraftrad auf einem Feldweg fest. Hierbei fiel auf, dass an dem Zweirad kein Kennzeichenschild angebracht war. Als der Fahrer den Streifenwagen erneut wahrnahm, flüchtete er in Richtung des Feldwegs. Die Streife nahm die Verfolgung auf und versuchte den Fahrer durch Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn, sowie Lautsprecherdurchsagen zum Anhalten zu bewegen. Den Aufforderungen kam der Fahrer nicht nach und setzte seine Fahrt stattdessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer eine Kollision mit einem Zaun zu vermeiden und stieß bei dem Ausweichmanöver gegen den Streifenwagen und stürzte. Der 16-Jährige blieb unverletzt. An dem Streifenwagen entstand Sachschaden. Die Beamten stellten das Motorrad sicher. Das Fahrzeug ist zudem nicht versichert und der Fahrer steht im Verdacht keine erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, darunter auch wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

