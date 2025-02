PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrüche +++ Körperverletzung u.a. durch Pfefferspray +++

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

65307 Bad Schwalbach, Kläre-Kluge-Weg,

Freitag, 21.02.2025 19:15Uhr bis Samstag 22.02.2025 09:00 Uhr

(br) Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 21.02.2025 und Samstag, dem 22.02.2025 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Schwalbach ein. Die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Hier betraten die Täter verschiedene Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Die Täter erbeuteten diverse Wertgegenstände. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124)7078-0 entgegen.

2. Einbrecher machen Beute

65510 Idstein, Jeckelsgraben,

Samstag, 22.02.2025, 13:00 Uhr bis 18:55 Uhr

(am) Am Samstagnachmittag suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in Idstein auf und entkamen mit der Beute. Unbekannten Täter hebelten während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus. Dort wurden die Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem man Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gefunden hatte, verließen die Täter das Haus über die Terrassentür. Der Schaden an dem Fenster beträgt mehrere hundert Euro. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. gefährliche Körperverletzung in Linienbus

65346 Eltville-Erbach, Marktplatz

Samstag, 22.02.2025, 22:30 Uhr

(am) Ein junger Mann wurde am Samstagabend in einem Linienbus in Erbach von mehreren Tätern angegriffen und verletzt.

Der 18 Jahre alte Geschädigte aus Bad Schwalbach befand sich gegen 22:30 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus, als plötzlich eine mehrköpfige Gruppe unvermittelt einen Streit mit ihm anfing. Diese schlug und trat schließlich auf ihr Opfer ein. Außerdem setzte einer der Täter ein Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Als Haupttäter konnte ein 22-jähriger Mann aus Kiedrich ermittelt werden. Die Schläger flüchteten nach der Tat aus dem Bus. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Der Geschädigte wurde erlitt Prellungen am Kopf und Oberkörper. Die Verletzungen wurden vor Ort durch einen Krankenwagen behandelt.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

